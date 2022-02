América: Empate ante Pumas, un 'respiro' para Santiago Solari en el banquillo

La guillotina se volvió a guardar un par de días en Coapa. Santiago Solari salió vivo de Ciudad Universitaria y salvó su puesto, sin embargo, las dudas continúan y la agonía azulcrema se alarga.

El estratega argentino planteó un esquema con la convicción de no perder en el Olímpico, no haber tropezado en el Clásico Capitalino le dio una bocanada de aire por un par de días cuando reciban la visita de Querétaro.

Pumas fue quien dominó sin tanta claridad las acciones del partido y en América parecía no haber reacción, el Cuerpo Técnico no movía sus piezas a pesar de que no estaban generando nada, fue hasta el minuto 83 cuando Solari se aventuró a ir por la victoria cuando Pumas se quedó con 10 jugadores.

Sumaron un punto en terreno hostil, no obstante, tener apenas 5 de 21 puntos disputados es alarmante y no debería permitirse en una institución como América.

El propio Solari reconoció que el empate no le sirve de mucho aunque destacó que su equipo compitió y mostró solidez.

"Ha sido un partido serio por ambos equipos y hoy hemos sido sólidos y hemos competido y es el único camino para tratar de salir del camino donde estamos. Hoy el equipo lo hizo, nos sabe de muy poco el punto, vinimos aquí a ganar el partido", declaró el estratega azulcrema.

