América: Emilio Lara podría ser la gran sorpresa ante Pumas

Miguel Herrera, técnico del América, ya tendría su as bajo la manga para enfrentar a Pumas en el Clásico Capitalino, pues ante las sensibles bajas por lesión en la zona defensiva, la gran sorpresa del estratega en la alineación en la defensa sería Emilio Lara, juvenil surgido de las fuerzas básicas del América, de apenas 18 años, quien podría vivir su primera experiencia en la Primera División ante los de la UNAM.

Lara se desempeña como lateral derecho, posición que quedaría descubierta en el primer equipo, debido a que Jorge Sánchez viaja el día de hoy a Holanda con la Selección Mexicana y se perderá el partido ante los auriazules, mientras que Paul Aguilar, sufrió un esguince en el tobillo y su participación está en duda, por lo que, si llegara a quedar descartado, el Piojo echaría mano del juvenil americanista.

Emilio es oriundo del Estado de México y en su corta trayectoria por el futbol, ha desfilado por las categorías juveniles de las Águilas, pasando desde la Sub 15, Sub 17 y actualmente juega en la Sub 20.

Cabe destacar que el año pasado, fue convocado con la Selección Mexicana Sub 17 por Víctor 'Chima' Ruíz para jugar el Mundial de la categoría en Brasil, competencia en la que llegaron hasta la Final y cayeron ante el anfitrión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX Y SECRETARÍA DE SALUD AUTORIZAN REGRESO DE AFICIÓN A LOS ESTADIOS