América: Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres, cada vez más cerca de estar al 100 para reaparecer

La inactividad de este fin de semana en la Liga está siendo bien aprovechado por el América. En el Nido trabajaron esta semana en la recuperación de sus jugadores, especialmente en los defensores centrales, Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres, quienes no estuvieron presentes en el último compromiso del equipo por precaución.

Ya se sabía que los dos sudamericanos se encontraban trabajando en su estado físico, si bien ninguno de los dos sufre de alguna lesión, ambos habían tenido demasiado desgaste, por lo que la probabilidad de una sobrecarga muscular era latente, razón por la cual decidieron darles descanso, y aunque el uruguayo sigue trabajando por separado, se espera que para el próximo lunes se reintegre al grupo.

En el mismo caso se encuentra Giovani Dos Santos, quien sigue sufriendo las consecuencias de aquella herida en el muslo en el Clásico Nacional, pues a pesar de haber sido una lesión lejana, la sensibilidad y las probabilidades de sentir dolor en esa zona ha sido inevitable.

Adicional a eso, Miguel Herrera decidió subir estas semanas a varios jugadores del equipo Sub 20 para observarlos y analizar una futura convocatoria, entre los que destaca la presencia del mediocampista Morrison Palma, quien no fue tomado en cuenta durante la Copa por México a pesar de que aquel equipo estaba plagado de canteranos, sin embargo, el volante supo esperar su momento y ahora no quiere pasar desapercibido, y espera poder llenarle el ojo al Cuerpo Técnico del Primer Equipo.

