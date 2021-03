América: Chelís amenaza con destapar el fichaje de Álvaro Fidalgo por las Águilas

José Luis Sánchez Solá, antiguo estratega de equipos como Puebla, Veracruz o Las Vegas, no está convencido con la contratación de Álvaro Fidalgo por las Águilas, criticando su fichaje desde sus primeros minutos como americanista.

Sin embargo el ahora analista de ESPN, advirtió que expondrá al español de 23 años en la programación dominical de la cadena, pues no quiere que sus comentarios queden como críticas vacías a un par de semanas de su debut como azulcrema.

"A mí me encantaría que me preguntaran por Fidalgo", comenzó el Chelís mientras en el programa de Futbol Picante se analizaba el partido del América vs Pachuca. "Suárez tiene 24 años, Benedetti 23 años, Lainez 24, Córdova 23, Díaz 22, López 23. De los que te dije quita a Díaz, ¿Cuál es el mejor? entendiendo que Córdova es el top de los jovencitos.

"A mí no me late. No tengo cómo demostrarlo, pero te prometo que mañana (domingo) en el programa de la noche te demuestro que este jugador 'trae torta bajo el brazo', para mal. ¿Qué hace en el América Fidalgo? Comparado con los jugadores que te acabo de decir", lanzó Sánchez Solá.

Álvaro fue el último fichaje del América para el Guardianes 2021, presuntamente petición exprés de Santiago Solari, con quien coincidió en Real Madrid. Desde su llegada, se ha apropiado de la titularidad, jugando 173 de 180 minutos disponibles.