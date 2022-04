América: Bruno Valdez recuperado tras lesión y estará disponible ante Xolos

Ya se reintegró el paraguayo. Después de que salió lastimado en su última participación, Bruno Valdez ya logró superar la molestia en el tobillo y trabajó al parejo de sus compañeros, no tendrá ningún problema en ser tomado en cuenta para hacer el viaje a Tijuana y tener actividad en el choque contra Xolos.

Se sabía que la lesión de Valdez no era de consideración, y solamente estaba trabajando de manera diferida para no exponerlo a una complicación diferente aprovechando también que el defensor no podía tener minutos contra Juárez debido a que estaba suspendido por acumulación de tarjetas. Sin embargo, el guaraní contó con la fortuna de no haber sufrido un esguince de mayor gravedad que lo hubiera parado por lo menos por un par de semanas.

Quien sigue fuera de circulación es el colombiano Juan Otero, el atacante azulcrema continúa en rehabilitación, pero hay confianza en el club de que pueda volver a los entrenamientos la próxima semana para trabajar de manera diferida para recuperar el estado físico. Cabe recordar que el cafetalero sufrió un esguince en su tobillo derecho en el amistoso contra Rayados en el Tour Águila de la última Fecha FIFA.

Quien también entrenó por su cuenta en la práctica de ayer fue el mediocampista Alejandro Zendejas, autor del primer gol a Bravos el fin de semana, si bien el futbolista trabajó de manera diferida por una sobrecarga muscular, por ahora no está en duda para entrar en la convocatoria y hacer el viaje a tierras fronterizas y si así lo decide el Cuerpo Técnico estar en la cancha contra Xolos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: LA DELANTERA, EL ASUNTO PENDIENTE EN LA ERA FERNANDO ORTIZ