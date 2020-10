América: Altidore denunció amenazas de muerte y racismo de afición azulcrema

Jozy Altidore, jugador del Toronto FC, confesó que previo a enfrentar al América en la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018, recibió amenazas de muerte y racismo por parte de la afición azulcrema.

"Nos dijeron todo tipo de cosas, tú apestas y ya sabes, ese tipo de situaciones. Algo que ya estamos acostumbrados.

"Pero había algún par de mensajes al final por parte de un fanático del América que me mandó una fotografía en la cual se le aprecia un arma apuntando a su cara, y no quería abrirlo, pero eran demasiadas fotografías de ese con diferentes posiciones de la pistola", mencionó para Bleacher Report.

El delantero estounidense aseguró que está acostumbrado a los insultos, pero si le preocupó ver imágenes de armas de fuego.

"Me llamaban negro de mier... y es algo a lo que estás acostumbrado porque he jugado en varias partes de la Concacaf, pero realmente me preocupo por las imágenes de un hombre con un arma de fuego y los mensajes de que podría disparar", agregó.

En aquella eliminatoria, el conjunto de la MLS eliminó a las Águilas con un marcador de 4-2 global. Después, Toronto perdió la Final ante Chivas.

