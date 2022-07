Álvaro Fidalgo sobre América: 'Hay equipo suficiente para ser Campeón'

Como cada torneo, la exigencia del América es ganar el campeonato, algo de lo que Álvaro Fidalgo está muy consciente, pues en charla exclusiva con RÉCORD aseguró que las Águilas no tienen ningún pretexto para no levantar el título del Apertura 2022, argumentando que el equipo tiene el plantel suficiente para lograrlo pese a lo apretado de su calendario.

“Hay equipo suficiente para salir campeones, no hay ninguna excusa para no serlo. En eso estamos enfocados, en eso estamos trabajando día a día, para eso también son estos partidos de altísimo nivel y exigencia para prepararnos para los partidos importantes”, declaró Fidalgo.

“El calendario está muy apretado, necesitamos de todo el mundo, de todo el equipo, de todos los que somos. En eso estamos, entrenando, jugando e intentando hacer las cosas bien”, agregó.

Desde su llegada al Nido en el Guardianes 2021, Fidalgo ha externado su deseo de coronarse con la camiseta azulcrema; sin embargo, en esta ocasión, prefiere no vislumbrarse con el trofeo en las manos antes de tiempo, aunque, espera que esto ocurra en la presente campaña.

“No voy a decir nada de eso, porque ya lo he dicho durante otros torneos atrás desde que llegué, que sí me veía (Campeón con América). No voy a decirlo más hasta que no lo consiga, pero ojalá si podamos estar ahí el día 30 de octubre (día de la Final del Apertura 2022)", apuntó.

Asimismo, Álvaro considera que los comparativos que se hacen entre su exequipo, el Real Madrid y el América son acertados, pues dijo que, en México, el conjunto de Coapa es el equipo que acapara los reflectores y es el rival a vencer de la Liga MX, tal y como sucede en España con los Merengues.

“Estoy de acuerdo (que el América es el Real Madrid mexicano) porque al final el América ocupa todos los espacios, siempre en todos los sitios en México, vienes a Estados Unidos y el América llena los estadios contra el rival que sea, si el América pierde no se habla de otra cosa, si el América gana, no se habla de otra cosa, todo mundo le quiere ganar al América. Si estoy de acuerdo en eso”, concluyó.

Sobre sus planes a futuro, el mediocampista asturiano está enfocado en continuar su carrera con las Águilas, pues considera que aún tiene aspectos por mejorar para crecer como profesional.

“Considero que, en el futbol, los jugadores crecen. Yo llegué con 23 años aquí y estoy en crecimiento continuo desde que llegué, espero seguir haciéndolo porque creo que todavía me queda mucho por crecer, mucho que mejorar, en eso estoy cada día, y no pienso en otra cosa ahora mismo”, sentenció.

