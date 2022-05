Álvaro Fidalgo previo a la Vuelta vs Puebla: 'Que sea una gran fiesta americanista'

Desde que llegó a nuestro país, Álvaro Fidalgo no ha podido superar la fase de Cuartos de Final, en dos ocasiones ha quedado eliminado, sin embargo, para esta ocasión el equipo las Águilas tienen la confianza a tope y el volante español sabe que es momento de responder a la grandeza del club.

“América tiene que jugar como el equipo más grande de México, todo lo que no sea eso no servirá. Vamos a jugar como el equipo que somos, intentar no cometer los errores que cometimos antes, eso es lo que vamos a hacer mañana”, comentó el volante americanista.

Asimismo, Fidalgo aprovechó el momento para mandar un mensaje a la afición azulcrema deseando ver lleno el estadio mañana porque ellos están seguros de que se conseguirá la clasificación a Semifinales.

"Ojalá que el Azteca esté a reventar mañana, que sea una gran fiesta para el americanismo y que al final a los que nos toque estar en el campo seguros de que vamos a dejar todo, que se encontrará un equipo que va a salir bien y seguros de que vamos a ganar", sentenció Álvaro Fidalgo.

