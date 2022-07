Álvaro Fidalgo: "América, una opción que no podía dejar escapar"

Para el volante español Álvaro Fidalgo, será muy especial el partido entre el América y el Real Madrid que se jugará hoy en el Oracle Park en San Francisco, California, recordando que sus primeros pasos en el futbol profesional los dio con la camiseta de la entidad merengue, con la que se dijo agradecido.

“Será una buena experiencia, seguro. Estuve muchos años ahí y estoy muy agradecido con el club por formarme como futbolista y como persona, fueron muy buenos años, estuve desde muy pequeño ahí y tuve una muy buena experiencia en las fuerzas básicas del Madrid. A todo el mundo le gustaría jugar contra el Real Madrid, estoy contento, voy a disfrutar del partido, a competir y voy a seguir creciendo”, declaró en charla con RÉCORD.

Asimismo, Fidalgo señaló que no ve como una revancha personal volver al futbol de Europa, pues recordó que antes de llegar a Coapa estuvo en la cantera madridista y aseguró que no dudó en aceptar la oferta de las Águilas, ya que esta fue irresistible para él.

“Tampoco pienso que sea una revancha o no el volver a Europa, porque yo salí de la cantera del Madrid solo cuatro meses antes de llegar al América, ni me dio tiempo casi de estar aquí o no estar aquí, surgió la opción del América y vine porque creí que era una opción que no podía dejar escapar. No lo considero como una revancha”, comentó el '8' azulcrema.

La última vez que el América y el Real Madrid se enfrentaron, ocurrió el 15 de diciembre de 2016 en las Semifinales del Mundial de Clubes celebrado en Japón. Los Merengues accedieron a la Final tras derrotar 2-0 al conjunto azulcrema.

