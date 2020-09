América: Claudio Suárez reveló que gracias a las Águilas le subieron el sueldo

Claudio Suárez, exdefensa de Pumas, recordó el momento en que como joven canterano de Universidad le subieron el sueldo ya siendo del primer equipo, y todo fue gracias a un partido ante América.

"No me alcanzaba ni para los pasajes, mi compade (Jorge Campos) me daba aventón al metro. Yo ya estaba en el primer equipo, y en un partido contra América se la dejé a Luis Garcia para que sólo la empujara, ahí llamé la atención y me subieron el sueldo", dijo a Fox Sports.

Incluso, el central histórico de Universidad, campeón en la Temporada 90-91, recordó que el entonces presidente de Pumas lo regañó por haber compartido con la prensa que le aumentaron su salario.

"GRACIAS AL AMÉRICA A MÍ ME SUBIERON EL SUELDO" #LUPenCasa Claudio Suárez contó la anécdota del Clásico Capitalino contra América que le valió un aumento de sueldo como futbolista de Pumas ¡Y Jorge Campos le dio el visto bueno a Talavera como portero de Pumas! pic.twitter.com/ACIJuwFOMF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 29, 2020

"El ingeniero Raúl Borja me regañó porque declaré cuánto ganaba y me subieron el sueldo", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: JORGE CAMPOS Y CLAUDIO SUÁREZ CONFESARON QUE FUERON BUSCADOS POR LAS ÁGUILAS