Hugo González sobre su etapa en América con Matosas: 'Marcó mi carrera para mal'

Hugo González, arquero de Mazatlán, habló sobre el proceso que vivió en América cuando el técnico uruguayo, Gustavo Matosas, tomó el timonel del cuadro azulcrema,

De acuerdo a las declaraciones de González en el podcast Porteros TV, su relación con Matosas fue tensa desde el principio. El portero, quien se formó en las filas del América, explicó cómo el paso del entrenador uruguayo por el equipo marcó un momento complicado en su carrera.

“Me toca un momento complicado cuando llega Matosas, creo que ahí yo dije… Híjole. Se me hace que yo mejor me voy de aquí porque un tipo que no daba oportunidad era mamón, era mal encarado, para mí ha sido un entrenador que marcó mi carrera para mal”, comentó.

El guardameta también reveló que a pesar de haber participado en toda la Concachampions de la temporada 2014-2015, siendo titular en los partidos previos a la Final, Matosas decidió dejarlo fuera en el partido decisivo. González expresó su descontento.

“Y aún así yo jugué toda la Concacaf y todavía en la final me quita, el único partido que no jugué fue la final que jugamos en Toronto. Quedamos campeones y al siguiente torneo es cuando llega Nacho (Ambriz) y ya fuimos con Nacho”, afirmó.

