De cara al duelo de este fin de semana entre León y América, Lucas Romero sostuvo una charla en exclusiva con los panelistas de Fox Sports Radio. El argentino que llegara como refuerzo para este torneo reconoció la importancia de jugar contra un club como las Águilas y también opinó sobre la presunta negativa de Gerardo Martino al banquillo de Boca Juniors.

"Bueno, creo que va a ser un partido muy prometedor, ¿no? Somos dos equipos muy dinámicos y muy agresivos… los dos trabajamos los partidos muy inteligentemente y no espero nada diferente a qué América salga a ganar el partido porque es un equipo grande, porque está jugando en su cancha, pero nosotros también venimos trabajando muy bien, intentamos disponer nuestro fútbol tanto sea de local como de visitante y esta vez no va a ser la excepción", aseveró Romero.

"Así que veo un partido muy abierto, a la vez muy reñido también pero que va a ser un partido que promete goles por cómo jugamos nosotros y cómo juegan ellos también. Así qué hay que ser inteligentes, obviamente es un partido que necesitamos sacar puntos, pero vamos con la guardia alta porque sabemos la potencia que es América", recalcó el futbolista de los felinos, que claramente muestra respeto por la institución azulcrema pero que no descarta a los suyos en la visita al Azteca.

El futbolista no tuvo miedo en asegurar que el América es un club grande. "A América se lo ve como un equipo grande, como lo es, así como uno puede decir en el futbol argentino River (Plate) y Boca, lo mismo significa América para los que lo ven de afuera".

¿POR QUÉ GERARDO MARTINO RECHAZÓ A BOCA JUNIORS?

La pregunta no podía faltar, aunque el estratega ya no trabaja como seleccionador nacional, cada uno de sus pasos es seguido con escrutinio luego de su fracaso con el combinado mexicano en el Mundial.

"El argentino es muy pasional, más en equipos grandes como lo es Boca. No sé el trasfondo de porqué Tata no aceptó el poder trabajar en un club como Boca, pero entiendo que sí que no te dan tiempo, son equipos, el futbol argentino el tiempo es menor, en todo momento te exigen resultados, entonces yo creo que por eso también el Tata no acepta porque todo lleva un proceso, tiempo, trabajo y en el futbol argentino muchas veces no te lo dan" afirmó.

