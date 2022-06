Hermosillo aprueba el fichaje del Cabecita con América: 'Deben entender que somos profesionales'

La afición de Cruz Azul se encuentra decepcionada por la llegada de Jonathan 'Cabecita' Rodríguez a su máximo rival, América. Sin embargo, Carlos Hermosillo, leyenda de La Máquina, salió a defender el movimiento, asegurando que todos los futbolistas deben tomar la mejor decisión en su carrera.

"Yo veo muchas críticas y cuestionamientos hacia el jugador. Yo jugué en América, jugué en Chivas, en Cruz Azul y lo que tiene que entender la gente es que somos profesionales. Yo no lo veo mal, cada quien tiene que tomar la mejor decisión. Si Cruz Azul no lo quiso repatriar fue por algo, o porque no hay dinero o porque no les interesa", mencionó en entrevista con Marca Claro MVS.

Asimismo, el máximo goleador histórico del conjunto cementero aseguró que las personas deben molestarse con la directiva y recalcó que él no hubiera intentado traer al Cabecita Rodríguez para una segunda etapa en el club.

"Nunca he creído en las segundas partes, nunca han sido buenas. A mí no me enoja. El aficionado de Cruz Azul tiene que quitarse un poquito la pasión, ¿por qué te va a dar coraje? Te debe de dar coraje a lo mejor con los directivos, que a lo mejor ni siquiera hicieron un esfuerzo por llevarlo, pero con el jugador por qué.

"Yo le deseo lo mejor a donde vaya a cualquier jugador que haya salido de Cruz Azul, vaya a América o a Chivas. Es parte de nuestra vida, de lo que tenemos que tratar de hacer en la profesión. Me da coraje con la gente de Cruz Azul", sentenció.

América y Al-Nassr llegaron a un acuerdo por el fichaje de Jonathan Rodríguez de cara al Apertura 2022. El atacante disputó únicamente nueve encuentros con el club de Arabia Saudita, donde registró solamente una anotación.

