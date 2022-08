Cruz Azul: Juan Verzeri dio conferencia sin saber del cese de Diego Aguirre

Juan Verzeri, auxiliar de Cruz Azul dijo no saber nada respecto a la destitución de Diego Aguirre y su cuerpo técnico tras la dolorosa goleada a manos del América.

“Yo no estoy enterado nada de eso. Es un momento de mucha vergüenza deportiva y nosotros lo que entendemos como cuerpo técnico que es un momento de redoblar esfuerzos, trabajar más que nunca, creo que en esto no estamos solos, que son tres partes las que tienen que tomar esa actitud e ir para adelante, tanto los jugadores, como el manager y el equipo y lo demás ya no depende de nosotros”, declaró en conferencia de prensa.

Asimismo el auxiliar de Diego Aguirre señaló que el cuerpo técnico dio la cara pese al complicado momento que vivieron esta noche.

“Nosotros somos el cuerpo técnico, tenemos que dar la cara por eso estamos acá a pesar de que es un momento tan difícil, pero todos somos parte del problema”, sentenció.

