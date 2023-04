Veljko Paunovic ve a Chivas al nivel de América de cara a la Liguilla

En Chivas se percibe mejoría, pero no han llegado a su techo. El Rebaño terminó la Fase Regular con buenas sensaciones y aunque el entrenador Veljko Paunović consideró que aún pueden dar más, también afirmó que están a la altura de rivales como América y Toluca, quienes les ganaron en casa.

“En 17 partidos lo que mejor refleja, cuando arrancamos con Toluca y se pasó América por aquí nos ganaron, vimos que no estábamos a su altura, nos dieron una lección, pero a esta altura los alcanzamos, eso es como hay que mediar un proceso, no digo que somos mejores, pero estoy seguro de que estamos en mejores condiciones para competirles”, dijo en conferencia.

La alegría se percibió en el ambiente del estadio Akron y los festejos no faltaron, sin embargo, no es momento para que la mente del conjunto rojiblanco se nuble, sino todo lo contrario: estar más enfocados que nunca para trascender en Liguilla, ya que de no hacerlo su esfuerzo quedará en el olvido, así lo advirtió ‘Pauno’.

“Lo que quiero es que se enfoquen que en el mes de la confirmación logramos algo histórico, pero de esto nadie se va a acordar si no hacemos una Liguilla que trascienda. Queremos que disfruten, que se recuperen y descasen, pero cuando volvamos a borrar todo lo que hemos hecho para poder lograr algo realmente histórico”, apuntó.

