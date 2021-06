América: Las Águilas rechazaron oferta de Atlético de San Luis por Oscar Jiménez

Pasan los días y América va anunciando sus altas y bajas a cuentagotas, en las últimas horas tomó fuerza la versión de que Óscar Jiménez estaría por salir para buscar más minutos de actividad en otro equipo y que uno de los posibles destinos es Atlético de San Luis, y RÉCORD pudo saber que efectivamente la directiva azulcrema recibió una oferta del conjunto potosino, sin embargo, la propuesta no es por ahora lo que pretenden en el Nido y la descartaron de inmediato.

Lo cierto es que la directiva tiene pensado platicar con Óscar para conocer su postura, pues aunque se sabe que se mantiene firme en los planes del club, y que seguramente será él quien inicie bajo los tres postes el próximo campeonato debido a que es muy probable que Guillermo Ochoa sea refuerzo de la Selección Mexicana Olímpica, desean saber los deseos del guardameta.

Jiménez arribó al Nido para el torneo Clausura 2017 a petición del entonces entrenador del club, Ricardo La Volpe; sin embargo, con las llegadas de Agustín Marchesín en su momento y Guillermo Ochoa hace poco más de un año, el cancerbero ha visto apenas actividad en 12 partidos en los ocho torneos que lleva defendiendo el marco azulcrema.

LAJUD NO LLEGA

A través de redes sociales, Gibran Lajud, portero de Santos, publicó una foto en donde confirmó que viajaba a la Ciudad de México, y debido a la estrecha relación que existe entre el club y la agencia que lo representa, se pensó que el portero aterrizaba en la capital para ultimar detalles de su traspaso al club de Coapa.



No obstante, se supo que su destino no era la CDMX y que el portero únicamente hizo una escala para continuar con su camino. Si bien Lajud ya ha estado en el radar americanista varias veces en otros mercados, por ahora su llegada al club no es una posibilidad considerando que sus dos guardametas están dentro de los planes de la siguiente temporada.

