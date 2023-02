Atlas vs América: Se cumplieron dos años de la alineación indebida de Federico Viñas

Se cumplieron dos años de la alineación indebida de Federico Viñas. Justo en la semana en que América se prepara para visitar a Atlas aparece el recuerdo del polémico caso del delantero uruguayo.

Se disputaba la Jornada 7 del Torneo Guardianes 2021 en donde las Águilas se impusieron 0-2 en la cancha, pero oficialmemte perdieron el partido 3-0 debido a que Viñas hizo ejercicios de la caltamiento y estuvo en la banca de suplentes cuando su nombre no estaba registrado para ese juego.

Fue en los primeros minutos del partido cuando el Cuerpo Técnico de Santiago Solari se dio cuenta del error, mándando al charrúa a las tribunas; el partido se desarrolló con normalidad los 90 minutos y la Comisión Disciolinaria tomo la decisión un día después.

Diego Cocca, entonces entrenador rojinegro semanifestó al respecto después del partido asegurando que Viñas no tenía porque estar en dicha zona.

"Me llamó la atención que Viñas estaba entrando en calor y con sus compañeros, pero no estaba en la planilla, a nosotros nos llamó la atención porque es un jugador importante que podía entrar, nos enteramos y no debería estar ahí”, afirmó el argentino.

Por su cuenta, su compatriota americanista se limitó a decir que su jugador no tuvo participación en el juego, argumento que valió de muy poco.

"Federico Viñas no estuvo en la alineación y no ha participado del partido, es todo lo que puedo comentar”, declaró el estratega azulcrema.

