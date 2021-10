Anette Vázquez: 'Aprendemos de las mejores para convertirnos en referentes de Chivas'

El futuro de Chivas ya está en el presente. La atacante del Rebaño Femenil, Anette Vázquez, aseguró que las más jóvenes están tratando de aprender lo máximo de las consolidadas para poder tomar esa estafeta a mediano plazo.

“Sé que hay muchas cosas por mejorar, pero el compartir cancha con jugadoras como Tania Morales, Caro Jaramillo, Alicia Cervantes, Jaqueline Rodríguez, que son nuestra base.

“Nosotras, como pequeñas, lo veo en que en un futuro vamos a estar ahí. Aprender y sacar lo mejor de ellas, exprimirlas lo más que podamos como la técnica. Al estar más pequeña obviamente lo visualizas y como quieres llegar a eso, a tener una titularidad y ser una referencia para Chivas. Me encantaría ser eso para mi club”, admitió en conferencia.

Con 19 años, pero con 89 partidos en Liga a cuestas, la jugadora rojiblanca se esmera para poder convencer a Edgar Mejía de devolverla al cuadro titular.

“Prácticamente si estoy muy chica, eso me motiva a pedir más, a exigir más. Lo estuve pensando hace poco y me emociona como desde chiquita estuve aquí en Chivas y ahora ya voy a tener casi 20 y es algo que me inspira a seguir adelante y seguir creciendo.

“La verdad es algo difícil, complicado pero así es esto, es futbol. Me siento contenta, positiva con mi equipo. Si sigo trabajando voy a volver a estar adentro”, concluyó Vázquez.

