América Femenil se prepara para enfrentar a Rayadas con bajas importantes

A pesar de las bajas, América Femenil se encuentra listo para enfrentar a Rayadas en el cierre del torneo. Tanto Katy Martínez y Amanda Murillo aseguraron que las águilas se encuentran preparadas para afrontar su último compromiso de la fase regular de este Apertura 2023.

El conjunto azulcrema llegará a esta última fecha del campeonato con las bajas de Karina Rodríguez, Kimberly Rodríguez, Nicolette Hernández y Kiana Palacios debido a que están participando en los Juegos Panamericanos 2023 con la Selección Mexicana, por lo que estas bajas harían pensar que el equipo podría llegar mermado a este compromiso.

"Yo creo que afecta de cierta forma porque al final son piezas claves, pero tenemos un gran plantel, sabemos que le podemos competir a Rayadas, estamos tranquilas, no estamos confiadas, pero sí seguras de que podemos salir a dar un gran partido", comentó la delantera mexicana al respecto.

Katty señaló que son conscientes de que no pueden cometer errores ante Monterrey: "sabemos que no podemos cometer errores, tenemos que seguir siendo lo contundentes que hemos sido a lo largo del torneo, que no nos puede faltar eso ese día y bueno, jugarles de la mejor manera que sabemos".

Por su parte, Murillo destacó que el que sus compañeras estén participando con la Selección Mexicana es un privilegio para ellas: "primero que nada creo que jugar con selección es un privilegio, entonces yo creo que es un premio para ellas y para todo el equipo que tenemos tantas allí, somos el equipo con más jugadoras convocadas, entonces eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien".

"Es un poco duro perder tanto talento (4 por selección y Andrea Pereira por lesión), pero estamos confiadas en las jugadoras que tenemos porque tenemos un plantel muy completo", agregó la mediocampista del América.

