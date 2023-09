Serie A: AC Milan dio primer paso formal para mudarse de San Siro

New #ACMilan stadium: first formal step taken with San Donato Milanese council https://t.co/6eZ7cAaKWB

(The attached rendering doesn't represent the design of the stadium)

Nuovo stadio: primo passo formale con il Comune di San Donato Milanese https://t.co/U1dx8Eb3nb

(Il… pic.twitter.com/LWKY6pxcjh

— AC Milan (@acmilan) September 27, 2023