Real Madrid tendrá ‘refuerzo’ de lujo para la Final de Champions League

Luego del doblete que metió este día en el empate 4-4 ante el Villarreal por la Jornada 37 de la Liga de España, el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti destacó a su jugador Arda Güler, quien pese a la poca actividad que ha tenido a lo largo de la temporada, está considerado para participar en la Final de Champions League a jugarse el próximo 1 de junio en el Estadio Wembley, frente al Borussia Dortmund.

“Ha jugado poco (en la temporada), pero lo ha hecho de manera notable. Lo mismo que Brahim (Díaz) y Joselu, han anotado muchos goles en poco tiempo y sé que cuento con ellos para la Final de la Champions League, están preparados los tres para el momento que les necesitemos.

“Él (Güler) mientras más cerca está de la portería, mejor es, es muy eficaz enfrente, ha marcado un montón de goles con pocos tiros, tiene un talento especial, que naturalmente puede mostrar más cerca de la portería”, comentó Carleto en conferencia.

Arda Güler destaca la confianza que le brindó Carlo Ancelotti

Arda Güler, de apenas 19 años, llegó al Real Madrid en el verano de 2023 procedente del Fenerbahçe y a cambio de unos 30 millones de euros, sin embargo, diversas lesiones le han impedido tener regularidad a lo largo de la temporada, aunque incluso así, registra seis goles en LaLiga en 373 minutos jugados, por lo que se declara listo para aportar su talento, si es requerido, en la próxima Final de Champions, donde los Merengues buscarán su título europeo número 15.

“Estoy totalmente adaptado al Real Madrid, he aprendido que aquí se juega para ganar en todos los partidos por el compromiso con este escudo. En dos semanas podemos seguir haciendo historia y allí estaré para lo que el míster (Ancelotti) pueda necesitar de mí.

“Incluso cuando no jugaba, Ancelotti siempre habló conmigo, estuvo presente, me pedía paciencia, que siguiera trabajando porque mi tiempo llegaría. Sus palabras me llenaron de confianza y hoy me siento muy bien con el equipo”, declaró Güler.

