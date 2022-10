Paulo Dybala: "El Betis y Guardado juegan muy bien, hicieron un buen control de partido"

El pasado jueves el Real Betis visitó Roma para enfrentar al equipo de la capital italiana en la Jornada tres de la Fase de Grupos en la Europa League, encuentro donde el equipo en el que milita Andrés Guardado se llevó las tres unidades para Sevilla.

Al final del juego, el argentino Paulo Dybala, habló para las cámaras de Fox Sports donde contó sus impresiones del partido y lo que pasó en la derrota del equipo de "La Loba", además de dar sus impresiones sobre su juego en su nuevo equipo.

"La verdad no estoy muy contento por el resultado, tuvimos oportunidades para llevarnos la victoria, Claudio estuvo muy bien sacó muchas pelotas, ellos tuvieron mucho control de juego, pero no crearon más que nosotros, pero el que hace mas goles gana este juego", aseguró

Al ser cuestionado sobre el juego de Andrés Guardado y la posibilidad de asistir a Qatar 2022 Dybala contestó tranquilo, sabiendo que tiene que hacer para llenarle el ojo a Scaloni a poco menos de un mes para el arranque de la justa mundialista.

"GUARDADO Y BETIS JUEGAN BIEN" Paulo Dybala habló para FOX Sports sobre el partido ante el Betis. Destacó el trabajo del futbolista mexicano Andrés Guardado. La entrevista con @lolahernan#CentralFOX pic.twitter.com/h8BghzOkzj — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) October 7, 2022

"Tanto el cómo su equipo juegan bien tienen mucho la pelota, tienen buen control de partido aunque no crearon mucho, pero si no conviertes no te llevas los tres puntos... Cada uno tiene que dar lo mejor en su equipo, son muchos partidos de aquí al Mundial, hay que trabajar de la mejor manera", finalizó.

El próximo partido de la Roma será ante el Lecce en la Serie A previo a enfrentarse nuevamente al Real Betis, pero esta vez en el Benito Villamarín donde estarán peleando el liderato del grupo de la UEFA Europa League.

