Guardiola sobre la pelea que tuvo con De Bruyne: "Nos gritamos y me encanta"

Pep Guardiola, abordó abiertamente la reciente pelea en el campo entre él y Kevin De Bruyne durante la victoria por 4-0 sobre el Real Madrid en la Champions League.

Durante la segunda mitad del partido, las cámaras captaron a Guardiola y De Bruyne gritándose mutuamente, y en un momento, se escuchó al jugador belga decirle a su técnico "cállate". Sin embargo, lejos de tomar esto como algo negativo, Guardiola se mostró satisfecho con la pasión y el enojo de sus jugadores.

"La acción con Kevin, me encanta", expresó Guardiola con una sonrisa en su rostro. "Nos gritamos y me gusta. A veces es un poco plano, me gusta esta energía. No es la primera vez. No ves, pero él me grita en el entrenamiento. Esto es lo que necesitamos. Después de eso se convierte en el mejor".

El entrenador catalán destacó que este tipo de confrontaciones son comunes en un ambiente competitivo y considera que son una muestra de la intensidad y el deseo de ganar. Guardiola, conocido por su estilo de juego basado en la posesión de balón y el fútbol ofensivo, considera que la pasión y el conflicto interno pueden ser motores para mejorar el rendimiento individual y colectivo del equipo.

El incidente en el partido contra el Real Madrid no fue un caso aislado, según el propio Guardiola, quien reveló que De Bruyne también lo confronta durante los entrenamientos. Este intercambio de ideas y emociones parece ser una parte esencial del enfoque del técnico hacia el juego, ya que busca impulsar a sus jugadores a alcanzar su máximo potencial.

