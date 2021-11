Rafa Márquez sobre quién fue su referente: 'Claudio Suárez fue mi maestro'

Rafael Márquez reveló que durante su carrera como futbolista profesional consideró como a su 'maestro' a Claudio Suárez.

A pesar de haber jugado en el mismo equipo y estar rodeado de futbolistas de talla mundial como Ronaldinho, Messi, Puyol, entre otros, el 'Káiser' aseguró que su referente fue el 'Emperador'; quien también se desempeñaba como defensa central. Por su parte, Rafa también contó a quien considera como el director técnico al que le aprendió más.

"Obviamente a Pep Guardiola. Hoy en día es el mejor entrenador del mundo. Me quedo con Claudio Suárez (como al jugador que más le aprendió) porque en su momento fue mi maestro, al tenerlo al lado en selección me hizo crecer como jugador y aprenderle, me ayudó a ser quien soy", mencionó en entrevista con TUDN.

Márquez fue parte de equipos como Atlas (México), Mónaco (Francia), Barcelona (España), NY Red Bulls (Estados Unidos), León (México) y Hellas Verona (Italia) y mencionó cual de todos ellos es su favorito.

"Me quedaría con Atlas. Al final de cuentas con eso crecí, eso fue lo que me generó mucha pasión por el futbol, es una cultura, es algo distinto a lo que viví en otros equipos. No sé si por el hecho de no ganar el campeonato y que no se da, es una terquedad, una sensación, un sentimiento que...me quedaría con Atlas", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: RAFA MÁRQUEZ VE A EDSON ÁLVAREZ COMO UN REFERENTE