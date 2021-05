Jugadores del Irapuato ofendieron a su afición tras título de la Liga Premier: 'Aplaudan gatos'

Jugadores de Irapuato fueron duramente criticados en redes sociales por burlarse de su afición que acudieron a festejar el campeonato de la Liga Premier.

A través de unos videos se puede ver que los jugadores de la Trinca Fresera les dicen a sus aficionados 'aplaudan gatos' en un evento ralizado en la Plaza de Comercio.

El usuario Toño Balandrán dio a conocer la situación en su perfil de Facebook donde se mostró muy ofendiido por los desaires a los seguidores.

"La ciudad de Irapuato es futbolera y apoyamos la tradición de la Trinca fresera, que ya tiene bastantes años; pero no comparto ni apoyo a esos jugadores y su comportamiento tan reprobable, que no me sorprende, por algo están en 2da y su nivel futbolístico y profesional solo les da para esa división o menos. La vida pone las cosas en su lugar y de mí se acuerdan que la mitad de esa plantilla o hasta más, no seguirán en el equipo porque son unos troncazos". se lee.

Ante esta situación, el presidente deportivo del equipo, Andrés Arriaga aseguró que se abrirá una investigación de los hechos y pidió disculpas.

