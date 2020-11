Exárbitro reveló que la Comisión de Arbitraje lo hizo a un lado tras sufrir ataque de epilepsia

Yair Chávez era un árbitro de la Liga Premier y la Liga MX Femenil, pero hace un año y ocho meses sufrió ataque de epilepsia durante unas pruebas físicas y por poco pierde la vida; los directivos lo acusaron de haber ingerido una sustancia prohibida y lo corrieron.

“No había ambulancia, tardó 15 minutos en llegar. El doctor me dijo que estuve mucho tiempo sin oxígeno y que hasta pude haber muerto”, contó en el programa Reacción en Cadena.

Los representantes de la Comisión de Arbitraje, Arturo Ángeles, Arturo Brizio y José Santana, acudieron al hospital a ver cómo se encontraba Yair Chávez.

"Ellos querían saber si tenía rastros de alguna sustancia (anabólicos o esteroides) para que ellos pudieran decir que por eso sufrí el ataque, pero el doctor se los negó, les dijo que estaba limpio, que se debió a una deshidratación severa, al estrés, la altitud y la tensión. Ellos insistieron", agregó.

El exárbitro afortunadamente se recuperó y posteriormente buscó a los directivos del arbitraje mexicano, aunque no tuvo una respuesta positiva.

“Yo fui a buscarlos, pero no recibí respuesta, no contestaron mis llamadas ni mensajes. Fui a las instalaciones y no me dejaron pasar hasta después de cierto tiempo. Me dieron muchas largas. Me metieron con los abogados y trataron de persuadirme, me dijeron que sí regresaba ya no iba a estar en el grupo elite que aspiraba al ascenso porque según ellos les mentí, me hicieron a un lado”, explicó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ANTUNA: 'CHUCKY, TECATITO Y JIMÉNEZ TIENEN POTENCIAL, PERO EL RESTO TAMBIÉN HACE SU TRABAJO'

Dijo que los árbitros de las categorías inferiores no tienen garantías: “No tenemos seguro de gastos médicos, tenemos gastos de seguros funerarios o en caso de una lesión o pérdida de un miembro del cuerpo, pero debe de ser en el traslado de un partido, no aplica en las pruebas físicas”, indicó.

Yair Chávez aseguró que al hacer público su caso no piensa recuperar su puesto, solo quiere que se sepan todas las injusticias que ocurren dentro de la Comisión de Arbitraje.

“Yo lo que busco es que esto sea un parteaguas. Yo ya no busco regresar al arbitraje, sería algo muy complicado, ya tengo otros objetivos. Quiero que los compañeros se animen a dar su punto de vista y que se abran a decir todas estas injusticias”, finalizó.