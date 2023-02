Yon de Luisa: Descartó que haya un 'Club de Tobi' en el nuevo Comité

La formación del Comité de dueños para definir el futuro de la Selección Mexicana tuvo tres críticas principales: que sea controlado por un grupo de poder, que se haya impuesto a Rodrigo Ares como director y la baja de Grupo Pachuca. Yon de Luisa, presidente de la FMF, lamenta no tener a Jesús Martínez, pero ve pluralidad, descarta un ‘Club de Tobi’ al mando y detalla las razones para elegir al ex directivo de Gallos.

“La explicación de Jesús (Martínez), la cual no comparto, pero la respeto, fue que prefiere no estar adentro y apoyar desde afuera. No dio razones, me parece que esa pregunta tendría que ser con él. Para mí era importante tener la pluralidad que Jesús nos da con toda su experiencia en el crecimiento del futbol mexicano con Pachuca, en León, e internacionalmente en otras latitudes”, explica De Luisa a RÉCORD.

“Este Comité buscó esa pluralidad y si hay un ‘grupo de poder’, la verdad es que hay gran pluralidad porque está Necaxa representado, Tijuana, Santos, América y Chivas. Ante esta teoría de que las decisiones las toman nada más dos empresas, pues hoy vemos que una de esas dos no está en el Comité de Selecciones Nacionales y que hay otras representaciones que no tienen nada que ver con esas dos empresas.

“Es muy claro y es abierto que lo que estamos buscando son dueños de clubes que se metan en la operación del día a día de su club y que puedan aportar esa experiencia en toma de decisiones, en los planes y estrategias de Selecciones Nacionales”, añade el presidente.

Existen dudas en la opinión pública: que el control de nuestro futbol resida en pocas personas, como Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas o Alejandro Irarragorri, y que Ares de Parga haya sido impuesto por este grupo. De Luisa encara y da respuesta.

“Si regresamos a este supuesto ‘Club de Tobi’, con Chivas y Necaxa me parece que no empata con la definición. Rodrigo (Ares de Parga) llega al Comité de Selecciones porque es un gestor y eso es lo que se está buscando. No se busca otro Director Deportivo, las dos cabezas deportivas ya están, Andrea Rodebaugh y Jaime Ordiales.

“Se busca una persona que impulse los dos proyectos deportivos, que esté en el día a día y que si necesitan tomar decisiones difíciles, que esté ahí con esa información para tomarlas. ¿Cómo lo protegemos y ayudamos en esa toma de decisiones? Consultando con cinco dueños y con el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, que no será ajeno, va a estar ahí como presidente del Comité.

“Esta es una manera de acompañar mejor a los proyectos, con una persona que enfocada al cien y que arriba tenga la supervisión de este grupo nutrido que se complementa”, concluye el Ingeniero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: YON DE LUISA: 'ESTE VERANO DEBEMOS LEVANTAR UN TROFEO PARA QUE LA AFICIÓN VUELVA A CREER'