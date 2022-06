Vergara sobre ausencia de Corral en el Tri: 'Fueron llamadas las que están en el mejor momento'

Mónica Vergara, entrenadora de la Selección Mexicana Femenil, fue cuestionada por la ausencia de Charlyn Corral de la prevista del Tricolor que estará en el Campeonato Concacaf W.

Y es que a pesar del desempeño que ha tenido en la Liga MX Femenil, la delantera del Pachuca no ha sido convocada; sin embargo, la entrenadora negó tener algún problema con la futbolista.

"No hay tema de conflicto, lo digo con honestidad, es la competencia de jugadoras que tienen seis años compitiendo fuerte en la liga, las cosas llegan cuando tienen que llegar y hay jugadoras que son ejemplos a seguir como Charlyn con una experiencia grande, pero no puedo hablar del pasado, me tengo que enfocar en lo mejor que tenemos en este momento y estas son las jugadoras que considero están en el mejor momento", dijo.

Asimismo, la directora técnica expresó la satisfacción que le causa el hecho de que Charlyn Corral haya recuperado el nivel que le caracteriza, pero reiteró que para estar en la Selección Mexicana debe ganarse un puesto compitiendo con las demás delanteras.

"De manera personal me da mucho gusto que después de años complicados que ha tenido Charlyn, la estamos viendo regresar a este nivel, se está enfrentando a jugadoras que están en otra época y en otro momento de su vida, hay jugadoras en esa posición compitiendo cinco años en el goleo, a veces no tenemos referencia de jugadoras que juegan fuera", expresó.

