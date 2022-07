Vasco Aguirre tras los fracasos del Tri Sub 20 y Femenil: ‘No se pueden permitir’

La Selección Mexicana Sub 20 y Femenil han tenido derrotas que las han llevado al fracaso y quedar eliminados de los Juegos Olímpicos de París 2024 y del Mundial Sub 20, mientras que las mujeres están a un partido, muy difícil, de perder las mismas opciones.

Para Javier ‘Vasco’ Aguirre los resultados de ambas selecciones han dolido y se siente feo, pues las derrotas no son fáciles y menos en el futbol mexicano que ha crecido, según el propio estratega del Mallorca de LaLiga.

“Me pongo en la piel de Luisito Pérez o Mónica Vergara y se siente muy feo, a mí me ha pasado, sí me precio de tener autocritica, no es fácil este tipo de derrotas. Que Dominicana o Guatemala vayan a Olímpicos o que pierda con Haití o Jamaica no se puede, duele mucho, la Liga MX Femenil ha crecido bastante, no tengo idea de Haití o Jamaica”, señaló el Vasco Aguirre para TUDN.

Para Javier Aguirre las Selecciones de México no deben dormirse en sus laureles, porque si se confían los golpes son más duros y de equipos inferiores, pues avanzan.

“Quiero suponer que las fuerzas básicas de Guatemala, con todo respeto, no son mejores que las nuestras, pero el futbol tiene esas cosas, es lo bonito de nuestro deporte, donde menos te esperas salta la liebre y no podemos dar nada por sentado.

“No podemos dormirnos en nuestros laureles porque ahí están nuestros resultados”, finalizó Vasco.

