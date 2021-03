Tri Sub 23: Pablo Barrera señaló que convocatoria de Efraín Álvarez carece de argumentos

Pablo Barrera, jugador del Atlético de San Luis declaró en entrevista con RÉCORD que el llamado de Efraín Álvarez a la Selección Mexicana carece de argumentos, pues pese a que el joven mexicoamericano no es mal jugador, considera que no ha tenido la continuidad suficiente para portar la camiseta del Tri.

“Vi la lista y el 90 por ciento es muy buena de jugadores que se han ganado el llamado a la Selección y eso me da gusto y solamente el llamado de Efraín (Álvarez) lo he visto y no es mal jugador, pero siento que pudo haber llamado a otro jugador en esa posición, sobre todo porque no ha tenido continuidad como para mí debería ser con la Selección", aseguró para este medio.

Barrera señaló que lo ideal es que todos los jugadores que reciban un llamado con el combinado Azteca sean constantes con sus clubes y que estén atravesando un buen momento.

“Cuando vas a representar a tu país es porque te lo ganaste, es porque en tu equipo estás constantemente haciéndolo bien, que tu equipo está dentro de los primeros cuatro o los primeros ocho, yo siento que esos son los jugadores que deben ir a la Selección porque al final es el reto más bonito, es lo más padre que le puede pasar a un jugador, representar a su selección y que mejor que estés de buena manera en tu equipo”, comentó.

El 'Dinamita' no calificó como injusta su no convocatoria con la escuadra Tricolor, pues está consciente que no ha acumuluado los minutos suficientes en el campo para merecer un llamado.

“No creo que sea injusto, porque para ir a la Selección tú tienes que estar jugando con tu equipo y que tu equipo esté peleando por lo menos dentro de los ochos primeros lugares. Eso habla bien del equipo, si estuviéramos así y yo estuviera jugando, sería otra cosa, pero sabemos que esto es de trabajo y que tarde o temprano ojalá se dé y si no no pasa nada”, finalizó.

