Tri Femenil Sub 20: Despertó del sueño tras ser eliminada del Mundial ante España

La Selección Mexicana Femenil Sub 20 quedó eliminada del Mundial de la categoría después de caer por la mínima diferencia ante España. La escuadra europea aprovecho la oportunidad que tuvo y a partir de ahí comenzó a trabajar el partido.

Al minuto 18', la silbante central señaló un penalti a favor del cuadro mexicano después de ver un contacto sobre Natalia Mauleón. Alexia Villanueva tomó la esférica para ejecutar la falta, sin embargo, la árbitra fue llamada por el VAR para ver la jugada. Después de varios minutos revisando la jugada, la asiática anuló la marcación.

Más tarde en el encuentro, Salma Paralluelo avanzó por la banda izquierda y antes de llegar a línea de fondo mandó un centro raso. Inma Gabarro que estaba en el área chica se anticipó a su marcadora y punteo la esférica para mandarla al fondo de las redes con 25 minutos transcurridos.

La presión del conjunto ibérico no se vio disminuida a pesar de ya encontrarse en ventaja. Rumbo al final de la primera parte, Ane Elexpuru se quitó a sus marcadoras y mandó un centro que alcanzó a contactar Gabarro. La esférica parecía atravesar la línea de la portería, pero Celeste Espino reaccionó a tiempo y mandó afuera la esférica.

Para la segunda mitad, La Furia Roja volvió a la carga con la intención de asegurar su pase a la semifinal del torneo. La dorsal 19 ingresó hasta el área chica y mandó un pase a Fiamma que remató de primera intención ante un arco vacío, pero la suerte le sonrió a la escuadra Tricolor y se estrelló en el poste.

La Selección Mexicana no bajó los brazos a pesar de la constante presión de España. Sin embargo, la precisión no estuvo de lado de la escuadra mexicana y no pudieron concretar los constantes centros que realizaron por ambas bandas. De esta forma las dirigidas por Ana Galindo no pudieron romper con la tendencia de siempre quedarse en los cuartos de final de este certamen.

