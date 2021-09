Torrado sobre caso Raúl Jiménez: 'Llegaremos hasta las últimas instancias con la FIFA'

México no dará tregua hasta concretar el préstamo de Raúl Jiménez. El Director General Deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Gerardo Torrado, aseguró que como organismo no tolerarán estas actitudes y acudirán hasta las “últimas instancias” con la FIFA, aunque admitió que puede que el delantero no reporte en esta convocatoria.

“Llegar hasta las últimas instancias con FIFA para hacerles ver nuestra postura que es clara, queremos tener a los jugadores que el Tata decida convocar, jueguen donde jueguen, entendiendo que los clubes están obligados a prestarlos porque es Fecha FIFA.

“Ya después, si esa cesión del jugador no se da, como podría ser el caso de Raúl Jiménez, ya estará en manos de la FIFA ejercer sobre los clubes que no accedan a prestar a los jugadores”, detalló en conferencia.

El exmundialista nacional aseguró que están esperando la determinación de la FIFA, aunque aseguró que hay confianza en el resto de los jugadores convocados y admitió que Jiménez es uno de los pilares en el esquema de Gerardo Martino.

“El tema de Raúl Jiménez se ha metido todos los recursos hasta las últimas instancias con la FIFA, buscando tener a Raúl y por ahora esperaremos a tener la resolución final. Entendemos que Raúl es un jugador muy importante para la estructura y para el proyecto de la Selección y del Tata.

“Para el partido de mañana no lo tendremos resuelto aún, pero nos enfocaremos con la gente que está aquí, que es gente capaz y entiende a la perfección lo que nos estamos jugando, que es el inicio de la Eliminatoria rumbo a Qatar y la importancia de poder empezar con el pie derecho este andar hacía Qatar”, culminó Torrado.

