Tim Weah, sobre festejo de Christian Pulisic: 'Antes del juego México hablaba mucho'

La Selección Mexicana cayó por 2-0 ante su similar de Estados Unidos en partido Eliminatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Y en el festejo del primer gol estadounidense a cargo de Christian Pulisic, el jugador del Chelsea se alzó la playera para dejar ver la frase "The man in the mirror (El hombre en el espejo)", en respuesta a las declaraciones previas de Guillermo Ochoa en las que aseguró que Estados Unidos se ve en el espejo de México.

Timothy Weah, delantero del Lille e hijo de la exestrella del futbol de Liberia George Weah, aseguró que el festejo fue creado por él mismo, Pulisic y DeAndre Yedlin por las declaraciones de los mexicanos.

"Yedlin y yo le pedimos a los chicos de utilería que le ayudarán a Pulisic a escribir el mensaje en la camiseta y lo hicimos para eso, para enviar un mensaje. Creo que ahora es una nueva era, antes del juego México hablaba mucho", dijo el atacante en declaraciones retomadas por Marca Claro.

Además, el jugador del Lille señaló que el conjunto estadounidense dio un golpe de autoridad ante México al que desean seguir venciendo en el futuro.

"Ganarles los calló. Tenemos que seguir ganando juegos y continuar derrotándolos a ellos", sentenció Weah.

