Tecatito Corona: 'Es un sueño ir a Juegos Olímpicos'

México logró este domingo el pase a Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras derrotar a Canadá y en ese sentido Jesús 'Tecatito' Corona levantó la mano par sumarse al equipo, pues es algo con lo que siempre ha soñado.

Hasta el momento no hay una convocatoria definitiva, por lo que el jugador del Porto mantiene la esperanza de poder representar al país en los próximos meses.

"Claro que me gustaría ir a Juegos Olímpicos. La verdad es que es un objetivo que tengo, ya que en el pasado no pude ir, que era el que me tocaba a mí (por la edad). Me quedó como ahí (las ganas). Tengo ese sueño de jugar en unos Juegos Olímpicos”, aseguró en entrevista con Azteca Deportes.

Cabe recordar que los clubes europeos no están obligados a ceder jugadores para los Juegos Olímpicos por lo que un obstáculo podría ser el Porto, quien ya se negó a prestar al mexicano en 2016.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL: ESPAÑA ANUNCIÓ SU CONVOCATORIA PARA PARTIDO CONTRA EL TRI