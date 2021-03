Tata Martino sobre 'racismo' vs Gales: 'No me consta nada, pero esas distracciones nos afectan'

Respecto a la denuncia de la Selección de Gales, de actos de racismo por parte de México, el técnico tricolor Gerardo Martino, dijo que él no fue testigo de ninguna situación; sin embargo, aseguró que ya habló con todos los jugadores para evitar ese tipo de situaciones, mismas que los distraen del objetivo de ganar cualquier partido.

“No me consta nada de lo que se pudo haber dicho post partido, lo que dije fue porque lo observé en el juego y esas circunstancias fueron contraproducentes para nuestro equipo; fue motivo de charla, en medida que los futbolistas entiendan que todas las distracciones que no tengan que ver con el juego nos alejan de la idea que tenemos respecto al funcionamiento, lo iremos corrigiendo y pensaremos solamente en superar a nuestro rival, y no habrá nada que nos aleje de eso”, dijo.

En tanto, explicó qué todo lo extra cancha que ocurrió en el partido ante gales, fue lo que terminó preocupándole incluso más que la derrota 1-0 que sufrieron el sábado pasado.

“Lo que me preocupó es cómo alteró nuestra forma de juego las circunstancias que tuvo el partido, específicamente no hablo del gol de arranque sino de ciertas alteraciones que hubieron del cobro o no cobro del árbitro, reiteradas peleas o intercambios verbales, eso motivó que el juego no tuviera continuidad, y eso aspira contra nuestros intereses.

“Contra Gales no estuvimos carentes de intensidad, pero nos alteraron demasiado las circunstancias extrafutbolísticas”, señaló.

