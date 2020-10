Tata Martino sobre lista final: 'No hay jugador que nosotros no hubiésemos querido llevar'

A pesar de que se habló de una serie de negativas por parte de los clubes de la Liga MX para ceder jugadores, Gerardo Martino rechazó que vaya a viajar a Holanda con una lista de emergencia, pues aseguró que todos los considerados son de su preferencia.

“Nosotros estamos llamando del medio nacional jugadores que llamamos desde el primer momento, no hay ningún jugador que nosotros hubiésemos querido llevar que no esté viajando, tanto Omar Govea como el chico Gómez son jugadores que están ubicados desde el primer momento, empezamos a ver la participación que el chico Gómez tenía en su equipo, era una oportunidad importante de poder observarlos, de que trabajen con nosotros, entiendo que se puede ver cómo una situación apresurada, son pocas veces las que nosotros vamos a Europa y está bien ver a jugadores que habitualmente están jugando, lo dicho con Gómez, con Govea y Gerardo Arteaga, así que no hay ningún jugador del medio local que nosotros hubiésemos querido llevar, salvo Ochoa, que no esté en esta lista”, dijo Martino.

Sobre la iniciativa de la MLS para no prestar a los jugadores de ninguna nacionalidad, Martino se aferró al reglamento de FIFA que excluía de vender jugadores a los equipos que se encuentren en estados de alto riesgo en Estados Unidos.

“En realidad este tipo de convocatorias, no son por una cuestión de relación, se manejan dentro de las cuestiones que son legales, con la MLS se sucedió el problema se centraba que al regreso esos jugadores tenían que hacer cuarentena, aparentemente, la FIFA dejó librado a los estados, hasta donde entendemos Miami, Kansas, ni Los Ángeles tienen ese tipo de restricciones, por lo cual entendemos que no hay ningún inconveniente para que los tres futbolistas, Pulido, Dos Santos y Rodolfo puedan viajar“, añadió.

Por otra parte, el Tata dejó en claro que la ausencia de José Juan Macías en la gira europea es cuestión de su cuerpo técnico, ya que Henry Martin vive un mejor presente.

“José Juan vino, trabajó muy bien, no le tocó jugar como tampoco le tocó a Santi Giménez, con el análisis que hacemos con los jugadores a elegir, obviamente está Raúl, queríamos verlo a Alan, ya lo teníamos considerado en marzo, si se hubiesen hecho los partidos de Grecia y República Checa, justo era este el momento de convocarlo, justo está saliendo de una lesión y no ha tenido muchos minutos, pero valoramos el hecho de que pueda venir a entrenar y conocerlo personalmente, dentro de los centro delanteros, los cuatro que estuvieron aquí en México, valoramos el trabajo que hizo Henry y por eso es el que viaja del medio local a estos partidos", apuntó.

