Tata Martino sobre Héctor Herrera en la MLS: 'Es un desperdicio que no siguiera en Europa'

Héctor Herrera le puso fin a su carrera en el Viejo Continente para seguir en la MLS, una decisión que lamentó el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino.

Y es que el Tata aseguró que HH se encontraba en su mejor momento en Europa, por lo que si el futbolista le hubiera preguntado, él le hubiera aconsejado seguir con el Atlético de Madrid, sin embargo, evitó entrar en detalles pues desconoce las razones por las cuales decidió regresar al continente americano.

"Tengo una grandísima consideración por Héctor como futbolista. Si me pregunta que venga a Houston, le hubiera dicho que no, pero no hubo intervención. Era un desperdicio que no siguiera en el alto rendimiento, pero me parece un desperdicio que no se quedara en el alto nivel. Fue uno de los mejores. No conozco nada y hablo de lo que me hubiera gustado", comentó para ESPN.

Asimismo, Martino declaró que Herrera estaba en un gran nivel futbolístico previo a emigrar a la MLS, al grado de cambiarle la cara por completo al Atlético cuando el Cholo Simeone lo puso a jugar.

"En definitiva partimos que son jugadores pro de selección. En el caso de Herrera es que no tiene tantos minutos en el Atlético de Madrid, pero compitió con Koke, con Geoffrey Kondogbia y había un jugador preparado para cuando yo lo traiga. Lo puso Diego Simeone y le cambió la cara al equipo", manifestó.

Por último, el entrenador de la Selección Mexicana reveló que tuvo la oportunidad de hablar con Yon de Luisa sobre Diego Lainez, donde el presidente de la FMF le dijo que consideraba que le faltaba experiencia para ir a Europa.

"El presidente en un almuerzo que tuvimos me dijo lo mismo, porque era el presidente de América y me dijo que para él le faltaba un torneo", expresó.

Sin embargo, el Tata Martino explicó el porqué Lainez está considerado para la Copa del Mundo a pesar de la falta de minutos con el Braga, señalando que te puede cambiar un partido en pocos minutos.

"En este caso vemos lo mismo, no hay visión de dentro y de fuera. Un jugador que entra con Argelia y cambia el rumbo, entra con Panamá y le hacen un penal, contra Colombia levanta a los compañeros y ahora juega menos que en el Betis, pero está peleando un lugar. Diego está empezando a construir su carrera y Héctor (Herrera) está en el final, pero nos hacen pensar que están en esta lista de 30”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDSON ÁLVAREZ, SIN MIEDO A ENFRENTAR A ARGENTINA: 'ES UN TEMA DE MENTALIDAD'