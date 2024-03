¿Tata Martino se vendió contra Argentina? Edson Álvarez confiesa lo que se vivió en Qatar 2022

Gerardo Martino, ahora entrenador del Inter Miami, desató la polémica en la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando, en el partido ante Argentina, decidió no jugar con Edson Álvarez en el mediocampo ante la selección albiceleste.

Luego de que la selección sudamericana ganó el partido, con el que se mantuvo con vida en el Mundial, el rumor de que Martino vendió el partido para que el combinado que representa a la nación en donde 'El Tata' nació no quedara fuera de Qatar 2022 tomó mucha fuerza y todavía más cuando Edson Álvarez no fue parte del encuentro ante Argentina.

Un año y meses después de lo ocurrido, el jugador mexicano del West Ham United, habló con Jorge 'El Burro' Van Rankin, donde habló como cambió su relación con el entrenador sudamericano en la previa al encuentro ante Argentina en la Copa del Mundo, lo que reaviva el rumor de que Martino 'vendió' el juego.

"Estoy agradecido, en algún momento yo tenía una gran relación con 'el Tata', pero una gran relación, de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas, él es una persona que le gusta hablar mucho de futbol, cuando llega el Mundial no me sentía titular, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar, entonces cuando llega el partido contra Polonia todo bien muy bien y cuando llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar", comentó.

Burro Van Rankin asegura que sí se vendió el partido

Luego de lo contado por Edson, Jorge Van Rankin aseveró que Martino sí vendió el partido: "Para que vean, yo si me atrevo a decirlo, es un misterio del pinche Tata de que ese partido lo vendió", finalizó.

