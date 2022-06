Tata Martino: 'Sabemos que la verdadera competencia es la Copa del Mundo'

La actuación ante Uruguay generó dudas y encendió las alarmas sobre las posibilidades de México en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, Gerardo Martino aseguró que al interior del equipo se encuentran alejados de las opiniones y concentrados en su objetivo.

"Nosotros tenemos claro hacia dónde vamos y qué buscamos. Nosotros siempre vemos por el funcionamiento. Sabemos que la verdadera competencia es la Copa del Mundo; fuimos capaces de cambiar una buena actuación ante Nigeria por una mala cara en el segundo tiempo contra Uruguay, por lo tanto, tendremos la posibilidad de revertir esa mala cara de que dimos en los segundos 45 minutos contra Uruguay", dijo Martino en conferencia.

Aunque el Tata reconoció que la victoria ante Ecuador es importante, señaló que por encima están las formas y el aprendizaje de cara a la Copa del Mundo, además, consideró que los resultados previos no marcarán el estilo del tricolor en la justa mundialista.

"No debemos salir del objetivo que hemos logrado y que tanto nos ha costado. Nada nos garantiza que lleguemos de la misma forma en cinco meses a la Copa del Mundo. Vendrán nuevas temporadas, y ellos (jugadores) van a buscar su mejor estado de forma y todo esto tiene que ser un periodo de aprendizaje”, explicó.

Tal es su confianza en el equipo que Gerardo Martino no tiene pensando abdicar a su cargo en el banquillo tricolor.

“Preferiría no contestar algo que no está en consideración porque es una obviedad. Las derrotas las asumimos en forma conjunta, tanto jugadores como cuerpo técnico, no somos un grupo que busque evadir la autocrítica como forma de seguir creciendo, nunca hemos esquivado las responsabilidades”, concluyó el Tata.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LILLINI SOBRE MARTINO: ‘SERÍA UNA LOCURA TERMINAR EL PROCESO DE ALGUIEN QUE LOS LLEVÓ AL MUNDIAL’