Tata Martino: ‘Nunca hemos esquivado responsabilidades’

A medio año de distancia para la Copa del Mundo, el debate sobre la continuidad del Tata Martino ha crecido en México tras la derrota ante Uruguay. Sin embargo, el timonel argentino se siente firme en el banquillo y rechazó que el plantel carezca de autocrítica.

“Preferiría no contestar algo que no está en consideración porque es una obviedad. Las derrotas las asumimos en forma conjunta, tanto jugadores como Cuerpo Técnico, no somos un grupo que busque evadir la autocrítica como forma de seguir creciendo, nunca hemos esquivado las responsabilidades”, dijo el Tata

Por otra parte, Gerardo Martino fue tajante al mencionar que ni una victoria ante Ecuador y mucho menos una derrota marcará el destino del tricolor en la Copa del Mundo.

"No debemos salir del objetivo que hemos logrado y que tanto nos ha costado. Nada nos garantiza que lleguemos de la misma forma en cinco meses a la Copa del Mundo. Vendrán nuevas temporadas, y ellos (jugadores) van a buscar su mejor estado de forma y todo esto tiene que ser un periodo de aprendizaje”, explicó.

En esa misma línea, el Tata señaló que las formas son más importantes que el resultado, por lo que espera mostrar una cara distinta a la del partido contra Uruguay.

"Nosotros tenemos claro hacia dónde vamos y qué buscamos. Nosotros siempre vemos por el funcionamiento. Sabemos que la verdadera competencia es la Copa del Mundo; fuimos capaces de cambiar una buena actuación ante Nigeria por una mala cara en el segundo tiempo contra Uruguay, por lo tanto, tendremos la posibilidad de revertir esa mala cara de que dimos en los segundos 45 minutos contra Uruguay “, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TÉCNICO DE ECUADOR SALIÓ EN DEFENSA DEL 'TATA' MARTINO Y PIDIÓ CALMA A AFICIONADOS MEXICANOS