Selección Mexicana: Tecatito Corona reconoció que ha mejorado su disciplina

El gran momento que vive Jesús 'Tecatito' Corona volvió a quedar de manifiesto en el partido que la Selección de México le ganó por 1-0 a Holanda en Ámsterdam, y fue el propio jugador del Porto el que reveló la clave.

"Trabajando, esa disciplina que he mostrado en los últimos años, he sentido el cambio yo mismo. Darme cuenta de lo que me hacía bien y mal, por ahí no iba tanto al gimnasio, es complementar un poco de eso", dijo en entrevista con TUDN.

Corona se dijo contento de que el Tri mostrara lo que pudo trabajar con el Tata Martino, y que esto se tradujera en un buen resultado.

"Me siento muy bien porque salió que trabajamos en estos pocos días que tenemos, sabíamos al equipo que nos enfrentamos y el equipo lo hizo bien", explicó.

La escuadra del Tata volverá a la acción el próximo martes 13 de octubre, cuando se mida a Argelia.