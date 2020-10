Selección Mexicana: Tata Martino destacó asistencias de Raúl Jiménez pese a ausencia de gol

Ante Argelia, Gerardo Martino alabó el trabajo de Raúl Jiménez, quien a pesar de no marcar logró dos asistencias de gol.

"No es relevante que no haga goles, cuando participa como hoy lo hace con dos asistencias y sacando oficio de media punta, el aporte es indispensable, no pudo hacer un gol pero la verdad no me preocupa en cuanto el equipo llegue a zona y convierta con su participación", señaló Martino.

Por otra parte, el 'Tata' ensayó por momentos una línea de cinco zagueros, algo que desde el comienzo de su gestión advirtió que sucedería cuando el equipo domine el 4-3-3.

“Es una variante que no cambia demasiado nuestro modelo de juego, podremos tener un cambio de sistema , pero lo que no vamos a cambiar es el estilo, presionar alto y tener la pelota",

