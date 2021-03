Selección Mexicana: Tata Martino considera ilógico llevar a Carlos Vela a Tokio 2020

Si Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana Sub 23 convoca a Carlos Vela, es decisión suya, así lo expresó Gerardo Martino, entrenador del Tri Mayor, quien dejó entrever que él no estaría de acuerdo con el llamado, ya que el delantero se ha negado a jugar con la Selección.

“Yo no soy el jefe de Jaime ni mucho menos, soy su colega, lejos de mi está ponerme por encima de su situación. En el caso de Carlos lo dije: es que cuando uno esta a disposición de selecciones, está a disposición de todas las selecciones, no de unas sí y otras no. Me parecía ilógico recurrir a un futbolista que no tiene la disposición de acudir a la selección en toda la palabra”, dijo.

En tanto, el ‘Tata’ se dijo contento por el pase de México a los Juegos Olímpicos de Tokio, y al ser cuestionado sobre si veía al Tricolor con las posibilidad de obtener alguna medalla, aseguró que esa afirmación le corresponde al entrenador Jaime Lozano.

“Respecto a lo que hicieron los chicos en Guadalajara es excelente. Los chicos y Jaime con todo su cuerpo técnico se han preparado a consciencia, las sorpresas en el futbol se dan permanentemente, lo que le pasó a Estados Unidos con Honduras le pudo pasar a México, pero han ganado el pase con mucha autoridad, ahora deben tener aspiración para conseguir el titulo, pero lo más importante ya está conseguido.

“No soy el entrenador de los chicos, lo mas lógico es que respecto a las posibilidades lo manifieste Jaime que es quien está con ellos, sí creo que por supuesto hay un muy buen equipo”, señaló.

LOZANO YA HABÍA DICHO QUE 'NO' A VELA

Cabe mencionar que Jaime Lozano ya se había pronunciado hace unas semanas en entrevista con RÉCORD sobre una eventual convocatoria de Carlos Vela a los Juegos Olímpicos, la cual descartó por no haber estado con la Selección Mexicana del Tata Martino.

"Veo difícil que un jugador que no ha querido ir a un proceso de la mayor esté con nosotros", señaló.

EXCLUSIVA CON JAIME LOZANO Habló sobre Carlos Vela “Veo difícil que un jugador que no ha querido ir a un proceso de la mayor esté con nosotros” pic.twitter.com/1bbdjYL484 — Armando melgar (@armin91melgar) March 5, 2021

