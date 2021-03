Selección Mexicana: Tata Martino admitió que prefirió a jugadores de MLS aún sin ritmo

, director técnico de la Selección Mexicana , explicó porqué, a pesar de no estar en competencia, decidió convocar a jugadores que están en la MLS, como Jonathan Dos Santos,y Alan Pulido.

“En el análisis del pro o contra creímos que era mejor que estén a que no estén y por eso incluimos a cuatro futbolistas de la MLS que claramente no estaban en el ritmo que tienen habitualmente. Esta gira la entendimos que daba para modificar más de lo habitual.

“Los sacamos de la pretemporada con apenas algunos partidos amistosos; para nosotros lo que significa tenerlos o no tenerlos sabiendo que ninguno de la MLS estaría para 90 minutos, preferimos tenerlos con nosotros”, dijo.

Incluso, el Tata se negó a hacer un análisis puntual del desempeño de dichos jugadores, ya que dijo que no es algo justo cuando hubo otros futbolistas como los que juegan en México, que sí están ahora en competencia.

“Hacer una observación de los jugadores de la MLS cuando aun no empezó la liga, se tiene que hacer por mayo que se haga una lista y ver su desempeño en aquel torneo, y ahí ustedes podrán evaluar si mis decisiones son correctas o no, pero hoy no estamos para sacar conclusiones de futbolistas que exclusivamente jueguen en una liga porque su momento es diferente a los que juegan en Europa o en la Liga MX que están en plena competencia”, señaló.