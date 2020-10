Selección Mexicana: Ricardo Peláez recordó el gol agónico contra Holanda en Francia 98

El futbol mexicano ha coleccionando algunos momentos de gloria a lo largo de la Historia y uno de ellos fue concebido ante los Países Bajos en 1998, cuando una combinación de oro entre Ricardo Peláez y Luis Hernández catapultó a México a los Octavos de Final del Mundial de Francia.

México perdía el encuentro por dos goles a uno, pero en tiempo de reposición la dupla en aquel entonces necaxista logró un gol que hasta el día de hoy sigue en la memoria de la afición mexicana.

"Era una jugada muy hecha para nosotros, la hacíamos recurrentemente en el Necaxa con Manuel Lapuente, yo salto para peinar el pelotazo sabiendo que Luis Hernández picaba a la espalda, entonces la logró puntear ya con Van Der Sar enfrente de él, y la verdad que estallamos de felicidad", recordó Ricardo Peláez en charla con RÉCORD.

"Recuerdo mucho ese partido por muchos aspectos. Era el tercer partido y a la misma hora jugaban Corea y Bélgica; nosotros no estábamos enterados del resultado, pero sabíamos que había que empatarle a Holanda como mínimo para pensar en clasificar", añadió.

En la víspera de un nuevo partido ante la Naranja Mecánica, Peláez Linares señaló que para lograr aquel histórico empate ante los creadores del futbol total, lo más importante fue la perseverancia grupal. Además, destacó la personalidad de aquel plantel que dirigía Manuel Lapuente.

"Fuimos muy perseverantes en el partido, no es fácil ir abajo por dos goles contra Holanda, me toca entrar y afortunadamente tuve la suerte de marcar el primer gol con un cabezazo en un tiro de esquina. Después de esos seguimos adelante, porque estábamos muy cerca. No fue fácil remontar ese partido, pero teníamos un entrenador con mucha experiencia, habíamos tenido una larga preparación de mes y medio en Europa, donde vivimos todo tipo de situaciones y eso fue lo que nos sacó adelante." manifestó.

Para el ahora directivo del Rebaño Sagrado, el empate ante los Países Bajos fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera futbolistica.

"Después del partido hablamos con el Presidente Zedillo, hablamos con nuestras familias y son recuerdos extraordinarios, los más maravillosos de mi carrera", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUUK DE JONG: 'ANDRÉS GUARDADO ES UNA PERSONA INCREÍBLE, TUVE UNA GRAN CONEXIÓN EN EL PSV'