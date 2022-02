Selección Mexicana: Reventa apareció en juego ante Panamá

El nuevo protocolo de ingreso al estadio sigue en curso y aunque más entradas al Estadio Azteca son restringidas, eso no fue motivo para impedir que la reventa apareciera.

Horas antes del duelo crucial entre México y Panamá, un gran número de revendedores se dieron cita en la explanada del Coloso de Santa Ursula ofreciendo boletos a precios de locura que fueron desde los tres hasta los cinco mil pesos.

Por increíble que parezca, la pasión por el tricolor generó que varios aficionados pagaran altas cantidades para presenciar uno de los partidos más importantes para la Selección Mexicana en la historia de las eliminatorias.

Tal fue el caso Ulises Chávez y su novia Blanca, quienes pagaron cerca de seis mil pesos en reventa para estar en el partido de la Selección Mexicana ante Panamá.

"Venimos a apoyar a la Selección con toda la actitud del mundo, así es como se ganan los partidos”, señaló Ulises.

"Venimos de Texcoco, hicimos un esfuerzo en el trabajo y tuvimos la oportunidad de venir. Pagamos poco más de tres mil pesos por boleto", añadió.

Por otra parte, mencionó que es tiempo de erradicar el grito homofóbico que hoy tiene a México jugando sin público, incluso aseguró que él ha emitido la famosa expresión, aunque recapacitó sobre la gravedad del asunto.

"Esto no pasaría si nos hubiéramos comportado y me incluyo porque quizás me he portado mal igual que todos, pero ya recapacitamos", concluyó.

