Selección Mexicana: ¿Quiénes y cuándo viajarán a Europa para juegos vs Holanda y Argelia?

El regreso de la Selección Mexicana tendrá un panorama complicado, más teniendo en cuenta que se viajará a Europa para enfrentar a Holanda y Argelia.

De entrada, para que puedan ser elegibles, tendrán que estar al menos tres días en cuarentena por la pandemia de coronavirus, pues es un requisito que imponen los Países Bajos.

Otro inconveniente es que la Liga MX no parará este fin de semana, por lo que algunos tendrán que viajar con el Tri este próximo jueves, y otros el siguiente lunes, además de que solo podrán convocar a dos jugadores por club.

Distintas fuentes le han confirmado a RÉCORD, que por parte de Cruz Azul, Luis Romo no estará ante Toluca, por lo que se irá este jueves, mientras que Giménez y Alvarado irán con la Sub 23, por lo que no viajarán.

En América, Córdova se quedará, mientras que Henry Martín y Jorge Sánchez harán el viaje, en el caso del lateral antes del partido contra Pumas. El delantero se va el lunes.

HASTA AHORA.

Hugo Glez y Charly Rguez viajan el Lunes.

Henry Martin viaja el domingo.

Talavera, Gallardo, Cota, Romo, Sepulveda, Orbelin, Layún se van el jueves.

Chaka y Salcedo pendiente el dia de viaje.

Macías, Antuna, Beltrán, Alexis, Iván Rguez y Johan Vázquez no viajan. — david medrano felix (@medranoazteca) September 30, 2020

Por parte de Chivas, Sepúlveda si entró a la convocatoria y hará el viaje; mientras que en Pumas, Talavera no podrá estar ante las Águilas porque viaja el jueves. Johan Vásquez si estará ante el conjunto de Coapa.

De igual forma, Rayados negoció que Hugo González y Carlos Rodríguez viajen después de su partido ante Querétaro.

