Selección Mexicana: Mónica Vergara aseguró que Charlyn Corral no estará en el Tri Femenil

Mónica Vergara confirmó que la nueva jugadora de Tigres, Anika Rodríguez es baja de la Selección Mexicana Femenil para el Campeonato de la Concacaf W, pues una lesión la alejó de ser tomada en cuenta, pero confirmó que Charlyn Corral no estará en el Tri.

“Es una generación impresionante que está dando frutos. La lista aún no está definida, será en los próximos días. Anika tiene una lesión y será baja para este proceso. Greta sigue peleando su lugar, está concentrada”, dijo Mónica Vergara en conferencia de prensa.

A pesar de ser la máxima goleadora del Clausura 2022 en la Liga MX Femenil, Charlyn está totalmente cepillada, aunque para la entrenadora la puerta a la Selección Mexicana no está cerrada, pero la jugadora de Pachuca no irá.

“A las que no vinieron en la lista 60 jugadoras, no están contemplada para este proceso. No hay ningún veto, están las que considero que están en mejor nivel ahora”, dijo Vergara.

Cabe recordar que el torneo de la Concacaf W será del 4 al 18 de julio en Monterrey. El Estadio Universitario y el Gigante de Acero serán las sedes de dicho campeonato.

