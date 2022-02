Selección Mexicana: Miguel Layún reveló verdades 'incómodas' del Tricolor

Miguel Layún no tuvo inconveniente en revelar y detallar algunas realidades sobre la Selección Mexicana; mencionando los partidos 'moleros' que se llevan a cabo en Estados Unidos, y que generalmente suelen disputarse ante rivales de menor nivel.

El jugador del América ha sido parte del combinado Tricolor en diferentes procesos, y por tal motivo, aseguró que dichos encuentros 'de nada sirven' en materia deportiva.

"Para mí no ayudan (los juegos en Estados Unidos). Si jugáramos allá contra selecciones de nivel top, claro que sí. Mientras el resto de las selecciones compiten contra mayores niveles, nosotros enfrentamos a un nivel de selecciones menores que no te permite llevar el nivel de competencia a un rango mucho mayor", dijo en entrevista con Werevertumorro.

"Inconscientemente, cuando te ponen a hacer algo contra alguien más capacitado, te obliga a aumentar tu exigencia. Por eso yo creo que cuando ven a la Selección jugando contra una de mayor jerarquía, como Alemania, hicimos un pinche partidazo. Siento que muchas veces pasa lo opuesto, cuando enfrentas a alguien que crees que será más cómodo, no estás tan activo y no debería pasar, deberíamos ser capaces de competir igual contra Atlético San Pancho y Alemania porque por eso somos futbolistas profesionales, no para jugar al 120 por ciento contra uno y al 60 por ciento contra otro", añadió.

El futbolista dos veces mundialista con México, declaró que el nivel de la Selección incrementará cuando los jugadores tengan puertas abiertas para emigrar en su mejor momento y no cuando sus contratos concluyan.

"El jugador que va a Europa tiene un nivel de competencia más alto porque te acostumbras a una mayor exigencia cada fin de semana, por eso el jugador que empieza a sobresalir en la Liga MX debe buscar de inmediato el siguiente escalón. Si quieres seguir creciendo, necesitas ir a un lugar donde seas el último en la fila para volver a luchar desde atrás para superarte", mencionó.

Por otra parte, Miguel Layún destacó que la Selección de Estados Unidos ha venido haciendo las cosas de buena manera con sus jugadores, convirtiéndose en un rival incómodo para el Mundial del 2026.

"Jamaica ha subido muchísimo su nivel, están cabrones físicamente y también han trabajado técnica y tácticamente, pero te digo algo, ojo con Estados Unidos pensando en el 2026. Pongamos atención en lo que hacen porque no es casualidad que la mayoría de sus jóvenes se vayan prácticamente regalados a Europa. ¿Sabes lo que va a ser Estados Unidos en ese Mundial con sus jugadores con cinco o seis años compitiendo en Europa? Ojo, te lo digo, ojo con ellos para el Mundial 2026", señaló.

