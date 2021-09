Selección Mexicana: Martino criticó a Wolves y a Genoa por no prestar a Raúl y a Johan

Luego de confirmar la baja de Raúl Jiménez para el inicio del Octagonal clasificatorio a Qatar 2022, Gerardo Martino, Director Técnico de la Selección Nacional, fue claro al expresar que la FIFA careció de autoridad para que los clubes de la Premier League liberaran a los futbolistas como indica el reglamento.

“Es una situación bastante especial porque es así desde hace un año y medio. Yo siempre he sido una persona que reconozco los compromisos y las responsabilidades de todas las partes. Acá hay una importancia de que los futbolistas participen con su club y con la Selección, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el inicio de una Eliminatoria. Probablemente falte un poco de unanimidad de criterios porque de la misma manera en la que hay ligas donde, aparentemente hay un consenso de equipos para que los futbolistas no vayan a determinados países en zona roja, hay otros que han concurrido con su Selección. Falta una decisión más fuerte de FIFA respecto a liberar o no a los futbolistas, pero que sea unánime e igual para todos los países”, dijo tajante Gerardo Martino.

“Por un lado, es cierto que nosotros nos hemos comportado de la forma que entendimos que había que hacerlo en el momento donde Raúl todavía estaba en la parte final de su lesión, era verdad que todavía no había jugado y era un riesgo tenerlo con nosotros, nunca nos planteamos tenerlo si no era para jugar en Copa Oro. Es cierto que a veces esa reciprocidad suele pasarse de largo, nosotros tenemos que velar por la salud de nuestros futbolistas y a veces somos gente que entendemos que eso está por sobre todas las cosas. Lo de Raúl no fue un tema menor y entonces entendimos que en ese momento no debía estar y corríamos un riesgo muy grande. La Premier no le permite la salida. El comunicado que salió fue con el consenso de todos los equipos y a veces no hay esa reciprocidad con las que nos gustaría contar”, añadió.

Del mismo modo, el ‘Tata’ reveló que la inasistencia de Johan Vásquez fue originada por su nuevo club el Genoa, que le impidió reportar con el Tricolor con la excusa de una lesión menor, caso contrario al de Hirving Lozano, quien personalmente expresó no estar al cien por ciento para competir.

“La situación es diferente. A los dos futbolistas se les envió la convocatoria y en el caso de Lozano nos manifestó no encontrarse al 100 por ciento para participar en el inicio de la eliminatoria con la Selección y lo quitamos de la lista, no tiene que ver con una restricción. En el caso de Johan, es una lesión que arrastraba después de Juegos Olímpicos, pero hay una situación del club y en nuestro afán por crearle las mejores condiciones de insertarse en el Genoa, no profundizamos. La verdad que es una situación bastante clara donde el club se escudó detrás de una lesión que al futbolista no le hubiera impedido venir, así que nosotros optamos por no crearle conflictos a Johan”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: TECATITO CORONA YA ESTÁ CON EL TRI PARA ENCARAR ELIMINATORIA